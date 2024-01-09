Мир 09 января 2024, 14:31 Предложение создать объединенную армию ЕС назвали утопической в Совфеде

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Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировал идею министра иностранных дел Италии Антонио Таяни создать объединенную армию ЕС.

По его словам, реализовать подобный проект не представляется возможным из-за сложностей во взаимоотношениях стран Запада.

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«Это абсолютно утопическое заявление, потому что Европа давным-давно отдала всю свою безопасность на откуп американцам», — сказал он.

Джабаров добавил, что заявление Таяни выглядит как популистское.