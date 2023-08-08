Мир 08 августа 2023, 13:05 «Предложение России — капля в море». Блинкен высказался о поставках зерна в Африку Госсекретарь Блинкен заявил, что поставки зерна из России не покроют потребности Африки РИА «Новости»

Читать 360tv в

Россия предложила безвозмездно поставить в Африку 50 тысяч тонн зерна. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в интервью французской радиостанции RFI, что этого недостаточно для покрытия потребностей и снижения цен.

«Предложение России — капля в море. Это не решает проблемы. Это не прекратит повышения цен. Это не изменит того, что миллионы тонн зерна были удалены с рынка», — заявил он.

Реклама

По словам Энтони Блинкена, в течение года действия зерновой сделки в развивающиеся страны экспортировали 20 миллионов тонн продукции, а Россия предложила бесплатно передать 50 тысяч тонн в пять-шесть государств. Он сказал, что эти объемы несопоставимы.

Зерновую сделку приостановили 18 июля из-за того, что ее условия касательно снятия ограничений с российской сельхозпродукции и удобрений не выполнили. За время действия черноморских соглашений России, Турции, Украины и ООН из украинских портов вывезли более 33 миллионов тонн продукции. Страны Африки получили только 3,5% зерна, остальное поставили в Европу.