Предложение о пересмотре российско-эстонской границы прокомментировали в Европарламенте

Представители Консервативной народной партии Эстонии предложили отозвать подписи под договорами о сухопутной и морской границе с Россией от 2014 года. Эту инициативу прокомментировала депутат Европарламента Яна Тоом, сообщила радиостанция «Говорит Москва».

По ее словам, не рационально реагировать на все высказывания, которые озвучивают политики.

«Это было предложение отозвать подпись Эстонии под желанием ратифицировать договор о границе, которое парламент не поддержал. И, разумеется, по этому поводу тут же выступил с ядовитыми репликами господин Хельме из право-консервативной партии EKRE. Если реагировать на все их высказывания, то это не рационально. У них работа такая — провоцировать. Мы имеем дело с выведенным яйцом», — сказала Тоом.

Напомним, что в 2005 году при ратификации предыдущего пограничного договора с нашей страной Таллин включил пункт о Тартуском мирном договоре 1920 года, в котором были обозначены довоенные границы.