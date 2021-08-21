Предложение импичмента Байдену за провал в Афганистане назвали пиаром

Республиканка Марджори Тейлор Грин, которая внесла в конгресс проект резолюции об импичменте президенту США Джо Байдену, не имеет поддержки в Капитолии. Ее поступок — это пиаровский ход. Таким мнением с «360» поделился политолог-американист Малек Дудаков.

«Здесь нужно понимать, что Марджори Тейлор Грин — несистемный правый политик, который не имеет особой поддержки на Капитолии. В данном случае то, что она делает, — это такая довольно яркая пиаровская история, но, конечно, никаких последствий она не принесет за собой, потому что у демократов большинство в обеих палатах конгресса», — объяснил политолог.

По словам Дудакова, находящиеся в меньшинстве республиканцы технически неспособны провести процедуру импичмента. Собеседник предположил, что проект Грин даже не отвергнут, а просто не будут выносить на голосование. Для Марджори Тейлор Грин это просто возможность поднять уровень своей публичности и заявить о возмущении из-за вывода американских войск из Афганистана.

Накануне Марджори Тейлор Грин внесла в конгресс проект резолюции об импичменте Байдену по нескольким направлениям. Основная ее зацепка — это утрата уважения всего мира к Соединенным Штатам за семь месяцев правления Байдена.