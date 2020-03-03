Предложение Джонсона мыть руки от коронавируса высмеяли в Twitter

Скоро в Великобритании стартует масштабная информационная кампания, которая расскажет о методах борьбы с коронавирусом. Однако пока Джонсон в своем Twitter лишь посоветовал мыть руки с мылом.

«Мы можем продолжать делать то, что в наших силах, для борьбы с вирусом — мыть руки с водой и мылом столько времени, сколько требуется для того, чтобы дважды спеть «С днем рождения тебя», — пояснил политик.

Пользователи Сети высмеяли предложение премьера. Они подчеркнули, что люди ждут решительных действий со стороны правительства.

«Теперь я могу спать спокойно», — пошутил один из комментаторов.