«ВКонтакте» и «Одноклассники» заблокируют в Латвии под предлогом санкций ЕС

В Латвии решили под предлогом санкций ЕС заблокировать российские соцсети. В черный список попали «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Мой мир». Об этом в своем Twitter сообщил глава Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) Ивар Аболиньш.

Аболиньш указал на то, что владельцы сервисов включены в санкционные списки Евросоюза. Доступ к соцсетям ограничат на следующей неделе, уточнил Telegram-канал Baltnews.

Ранее в Латвии уже хотели заблокировать пять телеканалов «Газпром-Медиа». Среди них THT-Comedy, THT4 International, FRIDAY International, KHL TV и TNT Music. Но в конце апреля Аболиньш сообщил, что решение об этом отменили, потому что «данные программы не несут угрозы латвийскому информационному пространству».

Кроме того, он указал на то, что и введение санкций США против «Газпром-Медиа» ничего не означает. «Решение NEPLP было обусловлено тем, что совет неверно трактовал», — пояснил Аболиньш.

По решению суда телеканалам позволили работать в Латвии. Тем не менее глава NEPLP отметил, что совет обжалует это постановление.

В феврале 2021 года в Латвии запретили ретрансляцию 16 телеканалов на русском языке, сообщала «Газета.ru».