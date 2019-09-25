«Предает страну ежедневно»: Клинтон поддержала импичмент Трампа

«Я не приняла это решение легко или быстро, но, на мой взгляд, это чрезвычайная ситуация», — подчеркнула Клинтон.

Байден обвинил Трампа в создании предпосылок для импичмента Подробнее

Она заметила, что на ситуацию повлияли и последние события вокруг Украины, и попытка привлечь Владимира Зеленского «к заговору» против экс-вице-президента Джо Байдена. Украинский президент, по словам политика, мог также потерять «военного партнера, который нужен, чтобы защищаться от друга Трампа Владимира Путина».

«Если этого недостаточно для импичмента, то я не знаю, что еще нужно», — заявила Клинтон.

Экс-госсекретарь сказала, что занимающий Овальный кабинет человек «представляет собой явную опасность для будущего Соединенных Штатов».

«Президент <…> предает нашу страну ежедневно», — заключила Клинтон.

Запустить процедуру импичмента решила Палата представителей Конгресса. Трампа обвиняют в предложении, которое он сделал в беседе с Владимиром Зеленским. Американский лидер якобы требовал у коллеги с Украины согласие на расследование, которое имело отношение к Джо Байдену и его сыну.