  • «Предает страну ежедневно»: Клинтон поддержала импичмент Трампа

    25 сентября 2019, 08:49

    Александра Ломейко

    Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон выступила за начало процедуры импичмента президента Дональда Трампа. Клинтон объяснила его «чрезвычайной ситуацией». Свое мнение бывший кандидат на пост главы государства высказала в интервью журналу People.
    «Предает страну ежедневно»: Клинтон поддержала импичмент Трампа

    «Я не приняла это решение легко или быстро, но, на мой взгляд, это чрезвычайная ситуация», — подчеркнула Клинтон.

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    Она заметила, что на ситуацию повлияли и последние события вокруг Украины, и попытка привлечь Владимира Зеленского «к заговору» против экс-вице-президента Джо Байдена. Украинский президент, по словам политика, мог также потерять «военного партнера, который нужен, чтобы защищаться от друга Трампа Владимира Путина».

    «Если этого недостаточно для импичмента, то я не знаю, что еще нужно», — заявила Клинтон.

    Экс-госсекретарь сказала, что занимающий Овальный кабинет человек «представляет собой явную опасность для будущего Соединенных Штатов».

    «Президент <…> предает нашу страну ежедневно», — заключила Клинтон.

    Запустить процедуру импичмента решила Палата представителей Конгресса. Трампа обвиняют в предложении, которое он сделал в беседе с Владимиром Зеленским. Американский лидер якобы требовал у коллеги с Украины согласие на расследование, которое имело отношение к Джо Байдену и его сыну.