Празднование Рождества и Нового года предложили отменить во Франции
Глава госпиталя Антония в Парижском регионе Жюльен Ленгле предложил отменить празднование Рождества и Нового года во Франции из-за распространения коронавируса. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на иностранные СМИ.
Жюльен Ленгле предупредил, что массовые гуляния на новогодних и рождественских праздниках могут привести к серьезной вспышке заражений коронавирусом и стать началом третьей волны.
По данным информагентства, с 30 октября президент Франции Эммануэль Макрон ввел в стране локдаун. Людям можно выходить из дому только за продуктами, на работу, к врачу или в аптеку. Все рестораны и магазины, за исключением продуктовых, закрыты, а поездки по Франции запрещены.