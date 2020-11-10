Празднование Рождества и Нового года предложили отменить во Франции

Жюльен Ленгле предупредил, что массовые гуляния на новогодних и рождественских праздниках могут привести к серьезной вспышке заражений коронавирусом и стать началом третьей волны.

По данным информагентства, с 30 октября президент Франции Эммануэль Макрон ввел в стране локдаун. Людям можно выходить из дому только за продуктами, на работу, к врачу или в аптеку. Все рестораны и магазины, за исключением продуктовых, закрыты, а поездки по Франции запрещены.