Праздник в честь 60-летнего юбилея бывшего президента США Барака Обамы состоялся в начале августа. Мероприятие проходило в закрытом формате. На нем присутствовало множество знаменитостей. Однако торжество обернулось крупным скандалом из-за невыполнения санитарных мер. Об этом сообщили Daily Mail.

День рождения бывшего президента США отмечали на острове Мартас-Винъярд 4 августа. Съемка на празднике была запрещена, однако в СМИ попала фотография, на которой участники торжества находились без средств индивидуальной защиты. Такая халатность возмутила многих жителей Штатов, передали Nation News.

«Фото и видеосъемка празднества была запрещена, тем более публикация медиафайлов. Однако диджей праздника Трэп Бекхем и его менеджер Ти Джей Чапмен обкурились травой и принялись беззаботно выкладывать в Сеть фото и видео с мероприятия», — рассказали журналисты.

Известно, что празднование прошло с большим размахом. Столы ломились от алкоголя и местных деликатесов. К примеру, певица Бейонсе пила мартини с водкой, а ее супруг Jay-Z — коктейль «Маргарита». Сам Барак Обама, по данным СМИ, пил водку и шампанское Dom Perignon.