Мир 09 мая 2023, 22:21 Празднование Дня Победы в Кишиневе продолжилось после окончания мероприятий Жители Кишинева собрались для пения военных песен после официальных мероприятий Дня Победы РИА «Новости»

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Завершение официальных мероприятий в честь Дня Победы в Кишиневе не стало поводом для жителей расходится. Несколько человек собрались в парке на улице Сармизегетуза, где начали хором исполнять военные песни. Видео от очевидца опубликовал в своем Telegram-канале «Sputnik Молдова».

Официальные мероприятия в столице Молдавии начались еще в минувший понедельник, 8 мая, когда активисты установили 1418 свечей, символизирующие дни Великой Отечественной войны. Акции прошли около памятника героям-комсомольцам и возле мемориала «Вечность».

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На следующий день в Кишиневе прошел автопробег, во время которого участники развернули самую большую копию Знамени Победы.

Также по улицам проследовали колонны Марша памяти и шествие «Бессмертного полка». Одним из участников памятных мероприятий стал бывший президент республики Игорь Додон. Он отметил, что в некоторых странах бывшего Советского Союза День Победы переносят на другие дни, но в Молдавии такого не произошло.

Журналисты обратили внимание, что Додон нацепил на лацкану пиджака георгиевскую ленту, за публичную демонстрацию которой в Молдавии штрафуют. Некоторым участникам «Бессмертного полка» не повезло и полиция их остановила, предъявив претензии к ленточкам, которыми они украсили портреты своих родственников.

В стороне не остались и действующие власти Молдавии. Президент Майя Санду, глава парламента Игорь Гроссу и премьер-министр Дорин Речан возложили цветы к Вечному огню у памятного мемориала. При этом политики отметили, что не считают День Победы праздником. Они пояснили, что для них это дата поминовения погибших в ходе войны.