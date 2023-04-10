Мир 10 апреля 2023, 18:25 Праздник взросления начали отмечать представители народа бауле в Кот-д’Ивуаре

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Праздник взросления, который обычно совпадает с пасхальной неделей, начали отмечать представители народа бауле в Кот-д’Ивуаре. Об этом сообщили на сайтеОТР.

В течение недели местные жители наряжаются в ритуальные одеяния и танцуют в необычных масках — такие атрибуты являются обязательной составляющей праздника. Народ бауле верит, что именно в таком виде проще всего установить связь со своими предками.

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Отмечается, что праздничная неделя сопровождается приготовлением большого количества еды и ночными танцами.