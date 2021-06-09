Польшу возмутил новый государственный праздник в Белоруссии

В Белоруссии установили новый государственный праздник День народного единства. Это вызвало возмущение у внешнеполитического ведомства Польши, передает сайт kp.ru.

По данным издания, в Белоруссии новый праздник будут отмечать 17 сентября. В этот день в 1939 году войска СССР вошли в Западную Белоруссию, которая находилась на тот момент в составе Польши. В Варшаве обозначили, что «установление Дня национального единства в честь факта включения Белоруссии в состав СССР — это прославление советского наследия и попытка отрезать Белоруссию от ее истинных корней».