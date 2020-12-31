Праздник с маской на лице. Как проводили 2020 год жители Азии и Австралии

Празднование 2021 года не похоже на предыдущие: закрытые границы, запрет массовых мероприятий и медицинские маски на лице. Люди прощаются с 2020-м, который они предпочли бы забыть.

Одной из первых Новый год отметила Австралия. Традиционно на праздничный фейерверк над мостом Харбор-Бридж через залив Порт-Джэксон в Сиднее съезжаются толпы людей со всей страны.

Но не в этот раз — места на гавани были огорожены, популярные парки закрыты, а известные ночные заведения устрашающе пустынны. С начала декабря австралийские власти не могут сдержать вспышку COVID-19 в городе.

Жителям Мельбурна, второго по численности города в Австралии, также пришлось смириться, что пиротехнического шоу в этом году не будет. Мэр города рассказал, что он с коллегами с трудом приняли данное решение, но здоровье местных жителей важнее. Новогодний фейерверк привлекает в Мельбурн до 450 тысяч человек.

В Китае в приоритете Лунный Новый год, который выпадает на февраль 2021 года. Однако в последние десятилетия празднование западного праздника становится все более распространенным, но этот год будет более приглушенным.

В Пекине на церемонию обратного отсчета соберется всего несколько гостей. Все другие массовые мероприятия запрещены.

На Тайване на традиционную церемонию поднятия флага перед зданием президента в новогоднее утро соберутся лишь правительственные чиновники и приглашенные гости. Запретить массовые мероприятия пришлось после того, как на острове зафиксировали туриста, зараженного новым штаммом коронавируса.

Гонконг, с британской колониальной историей и большим количеством эмигрантов, обычно видел шумные праздники на набережной и в барах. Однако второй год подряд новогодние салюты отменяются — на этот раз из-за коронавируса, а не из соображений общественной безопасности. В Гонконге нельзя собираться больше двух человек, а рестораны закрыты с 18:00.

Большая часть Японии встречала 2021 год у себя дома, встревоженная после того, как Токио сообщил о рекордном количестве случаев коронавируса в день — примерно 1300.

Рестораны в новогоднюю ночь опустели, а доставка на дом традиционной новогодней еды под названием «Осэти рери» резко возросла. Храм Мэйдзи в центре Токио, который привлекает миллионы людей во время новогодних праздников и открыт всю ночь в канун Нового года, закрылся в этом году в 16:00.

Император Нарухито вместо традиционного поздравления с балкона, когда ликующие толпы собираются у дворца, записал новогоднее видеообращение.