Праздник к рождению ребенка в Мексике закончился авиакатастрофой. Видео

Семейная пара в Мексике собрала друзей на праздник, чтобы объявить пол их будущего ребенка. Они арендовали самолет, который по задумке должен был пролететь с баннером, на котором написали, что у влюбленных должна родиться девочка. На одном из виражей самолет ушел в штопор и рухнул в море. Погибли два человека.

Как пишет Insider, это произошло в лагуне Ничупте в Канкуне. В аренду будущие родители взяли самолет Cessna 206.

Момент катастрофы сняли на видео. Виновники торжества и их гости сидели в лодке и смотрели в небо. В этот момент самолет странно развернулся и камнем упал в воду.

На его борту находились четыре человека. Двое из них погибли: одного не смогли спасти еще в море, а другой умер в реанимации. Федеральное агентство гражданской авиации Мексики начало расследование крушение