Праздник алабая учредили в Туркмении

В Туркменистане учредили День алабая. Указ подписал президент Гурбангулы Бердымухамедов, передала радиостанция Sputnik.

«В целях приумножения мировой славы туркменского алабая, а также развития и совершенствования национального собаководства», — говорится в указе.

Праздник местные жители будут отмечать ежегодно в последнее воскресенье апреля вместе с Национальным праздником туркменского скакуна.

Ранее глава государства рассказал, что в рамках праздничных мероприятий также состоится конкурс красоты алабаев и соревнования по аджилити. Он отметил, что обязательно должен быть сделан акцент на торжественности и национальном колорите. В жюри конкурса будут сидеть профильные специалисты. А победителю конкурса присудят титул «Отважный туркменский алабай года».

В начале ноября в Ашхабаде установили памятник алабаю. Позолоченный монумент получился высотой 15 метров. Инициатором установки скульптуры стал сам глава государства. Таким образом он проявил «уважение и почтение к беспримерной отваге и большому доброму сердцу этих замечательных животных». Высота самой собаки шесть метров.