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    21 ноября 2021, 04:57

    Праздничный ужин в День Благодарения подорожал на 14%

    Reuters: цена на ужин в День Благодарения показала рекордный прирост

    Анастасия Кукова

    Ужин на День Благодарения в этом году обойдется американцам на 14% дороже, чем обычно. Это самый большой прирост за последний 31 год. Скачок цен вызван инфляцией и глобальным сбоем в цепочке поставок из-за пандемии коронавируса.

    Праздничный ужин в День Благодарения подорожал на 14%

    Об этом сообщило Reuters со ссылкой на Федерацию американских фермерских хозяйств. Агентство Farm Bureau, которое ее представляет, подсчитало, что праздничный стол для 10 человек будет стоит 53,42 доллара (3886 рублей). В 2019 году он обошелся хозяйкам в 46,9 доллара (3412 рублей). Сейчас подорожало мясо индейки, клюква, булочки и прочие продукты питания.

    Пандемия COVID-19 затрудняет прогнозирование потребительского спроса, что увеличивает цены. По данным Farm Bureau, средние цены на индейку, являющуюся главным блюдом ужинов в День Благодарения, выросли на 24% по сравнению с 2020 годом и составили около 1,50 доллара (11091 рубль) за фунт (0,45 кг).

    Без индейки цена ужина выросла на 6,6%. Индекс потребительских цен в США в октябре увеличился на 6,2%. По данным Farm Bureau, с поправкой на инфляцию, расходы на День Благодарения выросли впервые с 2015 года и на 7% выше, чем в прошлом году.

    Президент США Джозеф Байден 19 ноября по сложившейся традиции публично помиловал индеек Желе и Арахисовое Масло в преддверии Дня Благодарения. Птицы ответили ему громким квохтанием.