Праздничный ужин в День Благодарения подорожал на 14%

Ужин на День Благодарения в этом году обойдется американцам на 14% дороже, чем обычно. Это самый большой прирост за последний 31 год. Скачок цен вызван инфляцией и глобальным сбоем в цепочке поставок из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщило Reuters со ссылкой на Федерацию американских фермерских хозяйств. Агентство Farm Bureau, которое ее представляет, подсчитало, что праздничный стол для 10 человек будет стоит 53,42 доллара (3886 рублей). В 2019 году он обошелся хозяйкам в 46,9 доллара (3412 рублей). Сейчас подорожало мясо индейки, клюква, булочки и прочие продукты питания.

Пандемия COVID-19 затрудняет прогнозирование потребительского спроса, что увеличивает цены. По данным Farm Bureau, средние цены на индейку, являющуюся главным блюдом ужинов в День Благодарения, выросли на 24% по сравнению с 2020 годом и составили около 1,50 доллара (11091 рубль) за фунт (0,45 кг).

Без индейки цена ужина выросла на 6,6%. Индекс потребительских цен в США в октябре увеличился на 6,2%. По данным Farm Bureau, с поправкой на инфляцию, расходы на День Благодарения выросли впервые с 2015 года и на 7% выше, чем в прошлом году.

Президент США Джозеф Байден 19 ноября по сложившейся традиции публично помиловал индеек Желе и Арахисовое Масло в преддверии Дня Благодарения. Птицы ответили ему громким квохтанием.