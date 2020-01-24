«Правый сектор»* оценил доклад ЦРУ о Бандере

«Это какое-то нагромождение пропагандистского бреда! Что значит — опубликовали секретную информацию? Там четко указано, что они опубликовали какую-то статью из социалистического журнала. Этот журнал разве секретно издавался? Он издавался и свободно распространялся, ничего секретного я здесь не вижу. Во-вторых, журнал издавали большевики, которые просто ненавидели Украину и украинский национализм. Напомню, что именно большевистская власть организовала в Украине „Голодомор“ в 1920-30-х годах», — заявил Скоропадский.

Он назвал публикацию «историческим бредом». Пресс-секретарь также отметил, что украинское государство провозгласил Ярослав Стецько, а не Степан Бандера.

«Что касается того, что Бандера был агентом Гитлера, то это также бред. Даже если открыть Википедию, то мы увидим, что Степан Бандера всю Вторую мировую войну провел в немецком концлагере. Именно за то, что он пытался бороться за независимость Украины и от большевиков, и от нацисткой Германии», — подчеркнул он.

Скоропадский уточнил, что ЦРУ рассчитывает на поддержку «малообразованного населения Российской Федерации и, так называемых, ДНР и ЛНР».

«Стоит почитать историю, Википедию и посмотреть, как разворачивались события с 1941 по 1947 год. Я как историк и филолог отмечаю, что это все не соответствует исторической действительности. Бандера всю Вторую мировую войну просидел в немецком концлагере, как он мог быть агентом Гитлера?» — резюмировал он.

Ранее ЦРУ рассекретило архивные доклады о Второй мировой войне. Среди нашлись документы, посвященные Степану Бандере. Его назвали «агентом Гитлера».

*«Правый сектор» — запрещенная в России организация.