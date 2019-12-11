«Правый сектор» отказался считать несостоявшегося мурманского террориста своим активистом

«Это чушь и бред! Очередное провокационное заявление ФСБ и Следственного комитета. По лекалам 1937 года любого, кого задерживают по подозрению в терроризме, автоматически причисляют к „правосекам“», — заявил Скоропадский. Собеседник добавил, что «сторонники организации есть в России, но именно сторонники, а не члены партии».

Ранее в ЦОС ФСБ сообщили, что силовики задержали 36-летнего россиянина, сторонника «Правого сектора»*, когда он забирал из тайника самодельную бомбу. По данным спецслужб, он хотел совершить теракт у здания органов местного самоуправления Мурманска. Против задержанного возбудили уголовное дело.

* «Правый сектор» — запрещенная в России экстремистская организация.