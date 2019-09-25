Белый Дом опубликовал текст разговора Трампа и Зеленского Подробнее

В разговоре Трамп пожаловался, что американская сторона оказывает гораздо больше помощи Украине. Между тем страны ЕС, в том числе и Германия, практически ничего не делают. Он назвал «разговорами» поддержку европейских стран.

«Да, вы абсолютно правы, не на 100%, а на 1000%», — заявил в ответ Зеленский.

Он добавил, что говорил с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном и заявил напрямую свои претензии об отсутствии необходимой помощи.

Ранее администрация президента США опубликовала стенограмму телефонного разговора между лидерами США и Украины, который состоялся в июле текущего года. Этот разговор стал поводом для представителей Демократической партии запустить процесс импичмента в отношении Трампа.