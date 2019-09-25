  • «Правы не на 100%, а на 1000%»: Зеленский — о словах Трампа о бездействии ЕС

    25 сентября 2019, 20:03

    Ольга Чеснокова

    Президент Украины Владимир Зеленский согласился в июле с мнением американского коллеги Дональда Трампа, что страны Евросоюза не оказывают Украине должной помощи. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на стенограмму телефонного разговора мировых лидеров, опубликованной на сайте Белого дома.

    Белый Дом опубликовал текст разговора Трампа и Зеленского

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    В разговоре Трамп пожаловался, что американская сторона оказывает гораздо больше помощи Украине. Между тем страны ЕС, в том числе и Германия, практически ничего не делают. Он назвал «разговорами» поддержку европейских стран.

    «Да, вы абсолютно правы, не на 100%, а на 1000%», — заявил в ответ Зеленский.

    Он добавил, что говорил с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном и заявил напрямую свои претензии об отсутствии необходимой помощи.

    Ранее администрация президента США опубликовала стенограмму телефонного разговора между лидерами США и Украины, который состоялся в июле текущего года. Этот разговор стал поводом для представителей Демократической партии запустить процесс импичмента в отношении Трампа.