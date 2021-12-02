Правозащитница Мира Тэрада рассказала об ужасных условиях в американской тюрьме

Россиянка Мира Тэрада, которая провела 888 дней в тюрьме в США по обвинению в отмывании денег и продаже наркотиков, назвала условия заключения пыточными. Она подала прошение на имя премьер-министра Финляндии. Тэрада потребовала от страны компенсации за выдачу ее США, сообщило РИА ФАН.

«В соответствии с решением ЕСПЧ, за нарушение прав человека несет ответственность выдающее государство. Подача жалобы состоялась 26 ноября, на данный момент еще не получили подтверждение. Я не исключаю, что они делают вид, что ничего не получали», — сообщила Тэрада.

Обвинения россиянка называет ложными. По словам Тэрады, в США ее содержали в пыточных условиях: например, морили голодом, постоянно держали в кандалах и использовали психологическое давление, написал «Политэксперт».