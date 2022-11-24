Мир 24 ноября 2022, 18:25 Правозащитников Европы уличили в предвзятости при оценке действий Украины Москалькова упрекнула правозащитников ЕС в отсутствии реакции на преступления Украины РИА «Новости»

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Европейская ассоциация национальных правозащитных учреждений не смогла объективно оценить ситуацию с соблюдением прав человека на Украине. Все слова о гуманности и человеколюбии оказались лишь ширмой. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Омбудсмен прокомментировала прошедшее в Брюсселе заседание Генассамблеи Глобального альянса национальных учреждений по защите прав человека (ГАНРИ). Москалькова пояснила, что европейские организации восемь лет никак не реагировали на методичное уничтожение жителей Донбасса, дискриминацию русскоязычного населения, водную и энергетическую блокаду Крыма.

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«Закрыли глаза участники мероприятия на грубое попрание Украиной прав человека — пытки и издевательства над российскими военнослужащими. Ни одного слова не прозвучало о недавней казни наших солдат в Макеевке», — заявила омбудсмен.

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Она добавила, что Европейская сеть ГАНРИ не стала изучать методы ведения боевых действий ВСУ. При этом, только по ее обращениям, следователи завели 30 уголовных дел о пытках российских военнопленных.

Москалькова подчеркнула, что намерена добиваться от мирового сообщества объективности при изучении ситуации с правами человека на Украине.

Украинские боевики расстреляли взятых в плен российских солдат. Видео с места происшествия разошлось по Telegram-каналам. Российские следователи завели уголовное дело по факту массового расстрела.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поиском причастных к расправе уже занимаются компетентные органы.