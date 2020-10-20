Правозащитники рассказали о пытках заключенных в тюрьмах Северной Кореи

Заключенным следственных изоляторов КНДР грозят пытки, сексуальные надругательства и другие варварские способы воздействия. Десятки задержанных рассказали, что с ними обращались «хуже, чем с животными».

Об этом сообщается в докладе американской организации Human Rights Watch.

Директор HRW по Азии Брэд Адамс сообщил, что система предварительного заключения в Северной Корее является жестокой и унижающей достоинство.

«Северокорейцы говорят, что они живут в постоянном страхе быть пойманными в системе, где официальные процедуры обычно не имеют значения, вина предполагается, и единственный выход — это взятки и связи», — цитирует его Forbes.

Опрошенные общественниками 22 бывших заключенных и восемь экс-чиновников бежали из страны после 2011 года, когда к власти пришел нынешний лидер страны Ким Чен Ын.

Бывшие узники тюрем рассказали о постоянных избиениях. Они пожаловались, что им не давали спать по несколько дней и все это время заставляли стоять или сидеть в одной позе.

Женщины рассказали об изнасилованиях и отсутствии предметов первой гигиенической необходимости.

Телевизионная служба новостей CNN связалась с некоторыми бывшими гражданами КНДР, которые подтвердили данные доклада правозащитников. Некоторые до сих пор испытывают последствия избиений в тюрьме.

В одной из тюрем американской Оклахомы тюремщики связывали заключенных и заставляли стоять. Двум из них и их начальнику, который знал об истязаниях, но не предотвратил их, предъявлены обвинения.