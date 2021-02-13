Правозащитники обвинили Nestle и Mars в эксплуатации детского труда

Правозащитники из группы International Rights Advocates (IRA) обвинили компании Nestle, Mars и Cargill в ряде серьезных преступлений. Они уверены, что организации причастны к эксплуатации детского труда и торговле людьми.

IRA уже подала соответствующий иск в США, сообщил Bloomberg. Агентство уточнило, что правозащитники обвинили компании в покупке дешевого какао, которое собирают дети-рабы. С иском в суд обратились восемь граждан Мали. Они рассказали, что детьми попали в рабство и были вынуждены собирать какао в Кот-д’Ивуаре.

В Nestle опровергли все обвинения. Компания заявила, что последовательно выступает против эксплуатации детского труда и торговли людьми. Остальные две фирмы отказались комментировать обвинения.

СМИ уже не раз писали о проблеме детского рабства в Гане и Кот-д’Ивуаре. По данным некоторых экспертов, сейчас там трудятся около 1,8 миллиона несовершеннолетних разных возрастов. По данным исследователей из США, полный отказ от детского труда увеличит стоимость сырья примерно на 50%.