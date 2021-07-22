Правозащитник заявил, что в Эстонии превращают русских детей в русофобов

Русские дети в небольших городах Эстонии становятся русофобами из-за того, что лишаются возможности обучаться в русских школах. Такое заявление сделал правозащитник Мстислав Русаков.

«Если русский ребенок идет в эстонскую школу, то, скорее всего, он станет эстонцем, причем даже есть такая тенденция, что такие дети становятся большими эстонцами, чем сами эстонцы — они стесняются своих корней, родителей, у них ярче проявляется русофобия», — привело РИА «Новости» слова Русакова.

Сейчас, по его словам, гимназическое образование, с 10 по 12 классы, переведено на эстонский язык, на нем преподается не меньше 60% учебной программы. Гимназии в Эстонии, по мнению правозащитника, практически потеряны, остались основные школы с первого по девятый класс и детский сады.

Помимо общей тенденции, направленной на эстонизацию российского образования, есть локальные проблемы, отметил Русаков. К примеру, когда в небольшом городе, где русскоговорящее население в меньшинстве, закрываются русские школы. В таком случае дети вынуждены обучаться на государственном языке страны.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в июне заявила, что власти страны прекратят финансировать школы на русском языке с 2035 года. Она пояснила, что никто не собирается «притеснять русскоязычную общину или не считаться с русскоязычной общиной». Премьер-министр добавила, что в планах нет «делать из детей стопроцентных эстонцев» и изучение родного языка не будет запрещено.