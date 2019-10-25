Правозащитник заявил, что Ассанж не доживет до помилования

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж наверняка выиграет оправдательный процесс в суде высшей инстанции США. Другое дело, что заключенному вряд ли дадут дожить до вынесения оправдательного приговора, заявил правозащитник Крейг Мюррей.

«Думаю, что в Соединенных Штатах, в суде вышей инстанции, он в конечном итоге победит, поскольку Первая поправка к Конституции США является абсолютной опорой американского политического общества», — подчеркнул правозащитник. Его процитировало РИА «Новости».

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Однако, по словам Мюррея, есть нюансы. Например, американские тюрьмы заведомо хуже британских, а состояние здоровья Ассанжа и в Британии, где он сейчас находится в заключении, вызывает опасения.

«Я практически уверен, что Джулиану не позволят дожить до своего оправдания», — предостерег Мюррей.

Мюррей ранее уже высказывал «чрезвычайную обеспокоенность» физическим и умственным состоянием Ассанжа. Правозащитник почти уверен, что к нему могут применять пытки.

Ассанжа в 2010 году власти Швеции обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании. Он скрывался с июня 2012 года в посольстве Эквадора в Лондоне. Утром 11 апреля 2019 года его задержали в Лондоне по запросу США — прямо в здании дипломатической миссии. Суд в Лондоне признал Ассанжа виновным в нарушении условий выхода под залог и приговорил к 11 месяцам тюрьмы. Если Ассанж будет экстрадирован в США, ему может грозить длительное лишение свободы.