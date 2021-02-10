Правозащитник рассказал об отношении к «Спутнику V» в Эстонии

Председатель правления Объединенной левой партии Эстонии, глава правозащитного центра «Китеж» Мстислав Русаков обсудил с ИА Nation News отказ властей вакцинировать жителей республики препаратом «Спутник V».

«В Эстонии две общины. Эстонцы в своем большинстве ненавидят и боятся всего русского — их так научили, и учат последние 30 лет. Русские по инерции с симпатией относятся к своей исторической родине. Не все, конечно, но подавляющее большинство», — обратил внимание собеседник информагентства.

По его словам, российская вакцина вызывает в Эстонии меньше страха и больше доверия. Он добавил, что при этом антивакцинные настроения также широко распространены среди русских.