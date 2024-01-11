11 января 2024, 17:48
«Правовой произвол». Передачу Дома Москвы в собственность Латвии назвали актом грабежа
Посольство РФ предупредило Латвию об ответных мерах за конфискацию Дома Москвы
Российское посольство в Латвии назвало передачу культурного центра «Дом Москвы» в Риге в государственную собственность актом произвола и грабежа. Об этом диппредставительство сообщило в Telegram-канале.
Против организаторов беспрецедентной по враждебности выходки примут ответные меры, добавили дипломаты.
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«Расцениваем это решение латвийского национального парламента как правовой произвол и, по сути, акт государственного грабежа», — написали в посольстве.
Там подчеркнули, что решение латвийской стороны грубо попирает принципы международного права, гарантирующего неприкосновенность собственности других стран.
В декабре 2023 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что в Сейме Латвии «проталкивают» законопроект об экспроприации Дома Москвы, захват которого произошел в Риге 21 декабря. Дипломат назвала подобное вторжение актом бандитизма.
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