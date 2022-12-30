Мир 30 декабря 2022, 21:30 Правового способа исключить Россию из ООН нет, заявил Полянский Зампостпреда РФ при ООН Полянский: Нет способа исключить Россию из организации РИА «Новости»

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ООН перестанет существовать как организация, если Россию попытаются исключить, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе аудио-конференции в своем Telegram-канале.

Дипломата спросили, существует ли возможность исключения России из ООН. По его словам, легального способа для этого нет.

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«И если теоретически каким-то неправовым способом кто-то придумает, как нас отделить от ООН, то это будет слом всей системы международных отношений, ООН перестанет быть Организацией Объединенных Наций», — отметил Полянский.

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В Киеве неоднократно выступали за исключение России из Совбеза ООН. Об этом говорил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Аналогичной позиции придерживается Польша и ряд прибалтийских государств.

В экспертном сообществе полагают, что это происки более сильных, чем Польша и Эстония, западных стран. Совбез ООН без России выгоден США и тем, кто придерживается русофобского курса.