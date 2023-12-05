Мир 05 декабря 2023, 03:18 Правота Путина из-за усиления России после начала СВО разочаровала Германию Spiegel: Путин был прав, когда говорил об усилении России после начала СВО РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин говорил, что Россия стала сильнее после начала специальной военной операции на Украине. На Западе его слова посчитали пропагандой, но он оказался прав. Об этом написала обозреватель немецкого журнала Der Spiegel Энн Дорит Бой.

В Германии расстроились из-за того, что российская экономика не рухнула под натиском западных санкций, а продемонстрировала устойчивый рост. Дела России идут хорошо, поэтому глава государства доволен имеющимися результатами не только в рамках операции на Украине, но и внутри страны, отметила автор статьи.

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«Путин, согласно нынешнему промежуточному положению, выходит победителем на поле боя», — подчеркнула она.

Бой отметила, что строительная отрасль в России ставила рекорды, безработица находится на низком уровне. В плане экономики россияне довольны, а Путин добился возвращения стране «суверенитета глобальной державы».

По ее словам, до этого он предупреждал, что стратегия Запада по ослаблению и сдерживанию России ударит по мировой экономике, а санкционная политика полностью провалилась.

Ранее Владимир Путин назвал замороженными российско-немецкие отношения, отметив, что это не выгодно никому. Он напомнил, что ранее деловое и прагматичное сотрудничество приносило выгоду не только обеим странам, но и всей европейской части континента.