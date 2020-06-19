«Правосудие настигнет». Кадыров одобрил действия чеченцев в Дижоне

По его мнению, в происходящем больше всех виноваты местные власти, которые не смогли навести порядок в префектуре и нейтрализовать наркоторговцев, «творящих беспредел».

Наркодилеры из Дижона жестоко расправились с 16-летним чеченцем, заступившимся за своего друга. В результате он получил тяжелые травмы. Правосудие не отреагировало должным образом на их бесчинства и на помощь пришли соплеменники. Лично мое мнение такое — я считаю действия чеченцев правильными Рамзан Кадыров глава Чечни.

Кадыров заявил, что чеченцы сплотились и вышли против торговцев наркотиками. Он подчеркнул, что зло не имеет национальности. Глава республики высказал предположение, что разгул наркоторговцев в префектуре раздражает и самих французов. В подтверждение он сослался на видеоролики, которые распространяют местные жители в соцсетях в поддержку чеченцев.

Глава Чечни подчеркнул, что национальность не должна становиться причиной размолвок, но с наркотиками надо вести беспощадную борьбу.

«Я призываю руководителей общин, чьи представители распространяют наркотики, заняться их воспитанием. Продажа наркотических средств не принесет счастья или какие-то другие земные блага. Рано или поздно, но правосудие настигнет их», — резюмировал Рамзан Кадыров.

Беспорядке в Дижоне начались после того, как наркоторговцы жестоко избили 16-летнего подростка, оказавшегося с тяжелыми травмами в больнице. Вышедшие на улицы с оружием представители чеченской диаспоры попытались наказать виноватых. В результате жизнь в Дижоне была на три парализован. Через несколько дней враждующих сторонам удалось примириться. Представители арабской диаспоры признали вину и извинились.