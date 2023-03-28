Мир 28 марта 2023, 23:48 Православная церковь в Америке осудила преследование УПЦ Митрополит Тихон: православная церковь в Америке выступает с осуждением преследования УПЦ church.ua

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Предстоятель Православной церкви в Америке митрополит Тихон выступил с осуждением преследования Украинской православной церкви. Его заявление привел ТАСС.

В документе говорится, что американская церковь готова представить УПЦ всю поддержку имеющимися у нее средствами.

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«Мы также осуждаем ограничения религиозных свобод в отношении любых групп на Украине и особенно осуждаем любое всеобщее преследование Украинской православной церкви под предстоятельством блаженнейшего митрополита Онуфрия», — сказано в заявлении.

Митрополит заверил Онуфрия, священников и украинских верующих, которые «со всех сторон окружены бедами» в том, что Православная церковь Америки любыми молитвами и любыми средствами готова поддержать УПЦ.

Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов заявил, что киевские власти будут преследовать монахов других монастырей вслед за Киево-Печерской лаврой. По его мнению, Украина находится в одном шаге от массовых и жестоких репрессий против православных христиан.