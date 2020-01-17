Православная церковь Украины выступила с критикой крещенских купаний

В публикации говорится, что крещенские купания не смывают грехи и не способствуют духовному очищению. В ПЦУ добавили, что украинскому народу не свойственна эта традиция. Священнослужители сослались на украинских этнографов, которые не зафиксировали массовых крещенских купаний в прошлых веках. При этом Православную церковь Украины обеспокоило, что окунание происходит без одежды или с «предшествующим алкогольным подогревом».