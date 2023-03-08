08 марта 2023, 11:57
Правоохранители Тбилиси задержали 66 человек во время протестов 7 марта
МВД Грузии: 66 человек задержаны во время протестов в Тбилиси из-за закона от иноагентах
Сотрудники МВД Грузии задержали 66 человек во время протестов в Тбилиси. Об этом сообщили представители ведомства. Их процитировал ТАСС.
«Задержали 66 человек. Факты правонарушений, совершенные указанными лицами, в законные сроки будут представлены суду», — рассказали в МВД Грузии.
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По их словам, пойманных участников протестов уличили в мелком хулиганстве и неподчинении законным требованиям полиции.
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По данным ведомства, в дни митингов пострадало 50 сотрудников правоохранительных органов.
Жители Грузии вышли на протесты против недавно принятого закона об иноагентах. Они собрались около здания парламента в Тбилиси на массовую акцию.
Первые протесты прошли еще до принятия проекта. После одобрения закона в первом чтении митинга вспыхнули с новой силой. Под конец акции протестующие пытались прорваться в здание парламента и кидались бутылками с зажигательной смесью. Спецназ разогнал участников митинга в ночь на среду, 8 марта.
Грузия
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