Мир 08 марта 2023, 11:57 Правоохранители Тбилиси задержали 66 человек во время протестов 7 марта МВД Грузии: 66 человек задержаны во время протестов в Тбилиси из-за закона от иноагентах РИА «Новости»

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Сотрудники МВД Грузии задержали 66 человек во время протестов в Тбилиси. Об этом сообщили представители ведомства. Их процитировал ТАСС.

«Задержали 66 человек. Факты правонарушений, совершенные указанными лицами, в законные сроки будут представлены суду», — рассказали в МВД Грузии.

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По их словам, пойманных участников протестов уличили в мелком хулиганстве и неподчинении законным требованиям полиции.

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По данным ведомства, в дни митингов пострадало 50 сотрудников правоохранительных органов.

Жители Грузии вышли на протесты против недавно принятого закона об иноагентах. Они собрались около здания парламента в Тбилиси на массовую акцию.

Первые протесты прошли еще до принятия проекта. После одобрения закона в первом чтении митинга вспыхнули с новой силой. Под конец акции протестующие пытались прорваться в здание парламента и кидались бутылками с зажигательной смесью. Спецназ разогнал участников митинга в ночь на среду, 8 марта.