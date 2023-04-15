15 апреля 2023, 16:13
Правоохранители отказались заводить дело из-за сожжения флага Азербайджана в Ереване
СК Армении не нашел оснований для заведения дела из-за сожжения флага Азербайджана
Правоохранительные органы в Армении не заведут уголовное дело на мужчину, который сжег флаг Азербайджана на официальной церемонии открытия чемпионата Европы по тяжелой атлетике в Ереване. Об этом изданию 168.am заявил адвокат Александр Кочубаев.
По его словам, следственные органы не нашли оснований для заведения дела, потому что в деянии отсутствует состав преступления.
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«Никакого преступления не было, поэтому дела не будет», — сказал адвокат.
В пятницу, 15 апреля, на церемонии открытия соревнований болельщик выхватил флаг у представителя азербайджанской делегации, поджег его и выкинул. Охрана задержала мужчину на месте.
После этого азербайджанская сторона приняла решение отозвать национальную команду от участия в чемпионате. В совместном заявление НОК и Минспорта отметили, что сложившаяся ситуация противоречит базовым принципам спорта и взаимопониманию между народами.
Чемпионат Европы по тяжелой атлетике продолжится в Ереване до 23 апреля.
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