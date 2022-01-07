Правоохранители начали расследование в отношении оптовых продавцов газа в Казахстане

Казахстанские правоохранители начали расследование в отношении шести оптовых продавцов сжиженного газа. Реализаторам грозят серьезные штрафы, сообщил Об этом сообщил телеканал «Хабар 24».

«Начато расследование в отношении шести оптовых реализаторов сжиженного газа. В действиях компаний нашли признаки ценового сговора. В случае если вина реализаторов подтвердится, их ждут серьезные штрафы», — сказано в сообщении телеканала.

Речь идет о таких компаниях, как «Казмунайгаз», «Актобемунайгаз», «Казгермунайгаз» и «Казахойл Актобе». Названия оставшихся организаций пока не раскрываются. Предварительные результаты расследования должны подвести в течение 20 дней.

Ранее правительство Казахстана ввело регулирование на реализацию сжиженного нефтяного газа, бензина и дизеля, напомнил RT. Речь идет о временном государственном регулировании, которое продлится 180 дней.

В Казахстане несколько дней не утихают протестные акции. Люди вышли на улицы городов после увеличения стоимости сжиженного газа. Митингующие начали поджигать правительственные здания и разрушать аэропорты. Власти страны объявили чрезвычайную ситуацию и ввели комендантский час.