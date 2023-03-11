Мир 11 марта 2023, 10:28 Правоохранители Киргизии задержали иностранца — сторонника террористов ГКНБ: члена запрещенной в РФ террористической группы задержали в Киргизии

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Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержали иностранца — сторонника запрещенной в России террористической группировки. Об этом сообщили сотрудники пресс-центра ведомства. Их процитировал ТАСС.

По словам представителей ГКНБ, задержание произвели в рамках досудебного производства и оперативно-разыскных мероприятий. Пойманного сторонника террористов арестовали по подозрению в незаконном пересечении границы Киргизии.

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«Задержанный является активным членом подпольной террористической группировки на территории РФ», — сообщили сотрудники ГКНБ.

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Они отметили, что гражданство и другие личные данные арестованного человека пока не разглашаются в интересах следствия.

В ведомстве сообщили, что подозреваемый попал в Киргизию в октябре 2022 года. Следователи уже выяснили, что задержанный хотел сначала получить поддельный паспорт, а затем уехать в Сирию, в зону конфликта.

Также в ГКНБ отметили, что у подозреваемого могли быть подельники и сообщники, сейчас это проверяют следователи.