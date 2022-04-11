ВС РФ ликвидировали одного из руководителей «Правого сектора»

Один из руководителей националистического формирования «Правого сектора»* Тарас Бобанич ликвидирован российский группой специального назначения в ходе разведывательно-поисковых действий в пяти километрах южнее города Изюм. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Источник фото: телеканал «360»

Ведомство сообщило, что Бобанич с 2014 года участвовал в карательной операции Украины в Донбассе, лично отдавал приказы об обстрелах жилых кварталов Луганска и Донецка из тяжелого вооружения.

С 2019 года боевик занимал пост заместителя командира «Правого сектора»* по вопросам деятельности резервных подразделений.

* «Правый сектор» — экстремистская организация, запрещенная в России.