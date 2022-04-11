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    11 апреля 2022, 12:36

    ВС РФ ликвидировали одного из руководителей «Правого сектора»

    Минобороны сообщило о ликвидации одного из руководителей «Правого сектора»

    Максим Зинкин

    Один из руководителей националистического формирования «Правого сектора»* Тарас Бобанич ликвидирован российский группой специального назначения в ходе разведывательно-поисковых действий в пяти километрах южнее города Изюм. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

    ВС РФ ликвидировали одного из руководителей «Правого сектора» | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    Ведомство сообщило, что Бобанич с 2014 года участвовал в карательной операции Украины в Донбассе, лично отдавал приказы об обстрелах жилых кварталов Луганска и Донецка из тяжелого вооружения.

    С 2019 года боевик занимал пост заместителя командира «Правого сектора»* по вопросам деятельности резервных подразделений.

    * «Правый сектор» — экстремистская организация, запрещенная в России.