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Стало известно, что произойдет с изъятой у россиян на границе ЕС валютой

ЕК разрешила странам ЕС самостоятельно распоряжаться изъятой у россиян валютой

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Страны Евросоюза могут самостоятельно принимать решения по  изъятой у россиян на границе валюте. Об этом заявил  представитель Еврокомиссии по финансовой стабильности и финансовым услугам.

«Применять санкции должны национальные компетентные органы; следовательно, именно они должны решать, как распорядиться деньгами», — сказали РБК в Еврокомиссии.

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После начала спецоперации россиянам запретили вывозить с территории ЕС наличные купюры евро и другие официальные валюты членов союза.

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Исключение составляет использование валюты в личных целях направляющимися в Россию людьми, а также сопровождающими их родственниками. Еще в список входят дипломаты.

«Использование валют в личных целях должно исключать коммерческий интерес», — подчеркнули в ЕК.

Как пояснили в Еврокомиссии, речь идет о случаях, когда после закрытия российские компании пытаются вывезти с собой деньги.

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