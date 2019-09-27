«Право на репарации имеет только Россия». Польша снова потребовала денег за Вторую мировую

Варшава потребовала от Берлина 850 миллионов долларов за ущерб от событий Второй мировой войны. В МИД Польши пообещали обсудить репарации на разных уровнях. Германия же считает вопрос закрытым. Депутат бундестага Вальдемар Гердт рассказал «360» о реальных причинах претензий, а также о том, когда они закончатся.

Варшава продолжит требовать репарации от Берлина, пока ФРГ не выплатит всю сумму. Об этом сообщили в МИД Польши. Но Германия не считает нужным платить компенсации. Основания для этого дает договор об отказе от взаимных претензий, подписанный республиками в 1954 году.

Конфликта как такового между странами нет. Просто кому-то в Польше удобно возобновить тему репараций в угоду политических амбиций. В этом уверен депутат бундестага Вальдемар Гердт.

«Видимо, просто надо опять манипулировать избирателями. Требования Варшавы будут продолжаться до тех пор, пока это привлекает электорат. Это работа на своих избирателей, попытка сказать националистически настроенным элементам: „Вот смотрите, какие мы крутые — даже с Германии сейчас требуем“», — заявил собеседник «360».

Гердт отметил, что Польша не единственная, кто требовал от Германии компенсацию. Греция также пыталась предъявить претензии, когда ее не вполне устраивала политика ЕС. Все эти репарации возникают как элемент торга, считает депутат.

Он полагает, что у других стран нет юридического права требовать выплаты компенсаций.

Если кто-то и имеет право на репарации, то это Россия. Но зачем открывать этот Ящик Пандоры? Кому это надо? Это какой-то глупый подход Вальдемар Гердт депутат бундестага.

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«Я бы еще посоветовал своим российским друзьям все-таки подсчитать, какой ущерб нанесли польские рыцари, которые когда-то дошли до Москвы, все сожгли и вернулись назад», — отметил собеседник «360».

Гердт подчеркнул, что претензии и разговоры о прошлом — неправильный путь. По его мнению, если к этому возвращаться, возникает вопрос: как быть с Украиной, которая страдала от действий поляков еще до нападения на СССР.

«Там тоже были страшные дела. Теперь давайте они к вам предъявят претензии, вы — к ним, а мы — к тем. Ну куда мы так дойдем?» — отметил депутат.

Гердт считает, что политикам стоит больше думать о непростом настоящем вместо того, чтобы «ворошить прошлое».