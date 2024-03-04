Мир 04 марта 2024, 13:34 Правнук Сталина предложил МИД России распустить ООН Правнук Сталина Бенсаад написал Лаврову письмо с предложением распустить ООН Evan Schneider/XinHua/globallookpress

Читать 360tv в

ООН показала свою несостоятельность, так как эта организация «позволяет истреблять русских» в Донбассе и не препятствует политике двойных стандартов в ситуации в секторе Газа. Об этом заявил правнук Иосифа Сталина художник Селим Бенсаад в открытом письме к министру иностранных дел Сергею Лаврову, сообщил сайт News.ru.

Родственник советского генсека призвал МИД созвать специальное заседание ООН и распустить эту организацию. Он отметил, что от лица семьи Сталиных поддержит действия дипломатического ведомства.

Реклама

По его словам, МИД следует «решить дальнейшую судьбу данной организации и целесообразность участия в ней страны правопреемника СССР». Бенсаад также напомнил, что именно Россия в лице Советского Союза смогла победить фашизм.

Ранее представитель ООН Йенс Лаерке объяснил, что организация не оказывает помощь новым регионам РФ по политическим причинам. Он также указал, что у западных учреждений нет представительства в стране.