Правнучка последнего императора Австрии скончалась в США
В американском штате Техас скончалась Мария Голицына-Сингх, правнучка последнего императора Австрии и дочь русского князя Петра Голицына. Она не дожила до своего 32-летия всего неделю. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на зарубежное издание.
В СМИ заявили, что причиной смерти стал разрыв аневризмы аорты.
Матерью Марии была эрцгерцогиня Мария-Анна Австрийская, внучка последнего императора Австро-Венгрии Карла I. Отцом же являлся Петр Голицын, представитель знаменитой российской княжеской династии.
У наследницы великой императорской фамилии остался супруг и двухлетний сын Максим.