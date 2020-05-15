    15 мая 2020, 16:51

    Правнучка последнего императора Австрии скончалась в США

    Анастасия Кременчугская

    В американском штате Техас скончалась Мария Голицына-Сингх, правнучка последнего императора Австрии и дочь русского князя Петра Голицына. Она не дожила до своего 32-летия всего неделю. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на зарубежное издание.

    В СМИ заявили, что причиной смерти стал разрыв аневризмы аорты.

    Матерью Марии была эрцгерцогиня Мария-Анна Австрийская, внучка последнего императора Австро-Венгрии Карла I. Отцом же являлся Петр Голицын, представитель знаменитой российской княжеской династии.

    У наследницы великой императорской фамилии остался супруг и двухлетний сын Максим.