Правнучка последнего императора Австрии скончалась в США

В СМИ заявили, что причиной смерти стал разрыв аневризмы аорты.

Матерью Марии была эрцгерцогиня Мария-Анна Австрийская, внучка последнего императора Австро-Венгрии Карла I. Отцом же являлся Петр Голицын, представитель знаменитой российской княжеской династии.

У наследницы великой императорской фамилии остался супруг и двухлетний сын Максим.