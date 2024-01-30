Мир 30 января 2024, 23:44 Правнучка Чкалова предложила ударить ядерным оружием по Москве Правнучка летчика Чкалова призвала нанести ядерный удар по Москве ради Украины РИА «Новости»

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Правнучка советского летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова выступила с призывом ударить по Москве ядерным оружием. Своими мыслями она поделилась в ходе интернет-дебатов в Израиле, сообщил «Московский комсомолец».

По словам Богдановой, она сожалеет, что у нее сейчас нет средств на ядерную ракету для России, ведь, это стало бы «прекрасным завершением конфликта» на Украине. В качестве примера она привела удар США по Хиросиме и Нагасаки.

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«Москвичи должны услышать воздушную тревогу, может быть это приведет их в чувство», — заявила она.

Правнучку Чкалова не остановило в резких высказываниях даже количество сопутствующих жертв во имя удара по столице России, где сейчас живут ее мать и бабушка.

Член Общественной палаты Армен Гаспарян ранее попросил Следственный комитет проверить Дарью Богданову на предмет возможного финансирования СБУ. Правнучку Чкалова заподозрили в «денежных сборах, направленных на поддержку Вооруженных сил Украины».