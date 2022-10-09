Правление Трасс привело к росту поддержки независимости Шотландии — СМИ | 360°

Все новости

Мир

09 октября 2022, 04:40

Послу Украины в Минске вручили ноту из-за планов Киева ударить по Белоруссии

Мир

09 октября 2022, 04:25

Немецкие города больше не смогут принимать беженцев с Украины

Реклама

Спецоперация

09 октября 2022, 04:05

Американский военный эксперт заявил, что у США закончатся ракеты HIMARS для Украины

Спецоперация

09 октября 2022, 03:59

Казарму артбригады ВСУ обстреляли в Запорожье — Рогов

Мир

09 октября 2022, 03:48

Европейцы начали скупать дрова и топливные гранулы в ожиданиях энергокризиса — СМИ

Мир

09 октября 2022, 03:38

Правление Трасс привело к росту поддержки независимости Шотландии — СМИ

Деньги

09 октября 2022, 03:30

Аналитик назвал условие для ослабления рубля

Мир

09 октября 2022, 03:00

The Washington Post назвала «неприличным» энергетический доход Норвегии

Общество

09 октября 2022, 02:59

Россия не станет отказываться от посреднических услуг на переговорах с Киевом — МИД

Мир

09 октября 2022, 03:38

Правление Трасс привело к росту поддержки независимости Шотландии — СМИ

ITV News: политика Трасс привела к росту сепаратизма в Шотландии

Читать 360tv в

После провального первого месяца правления премьера Великобритании Лиз Трасс в Шотландии усилились сепаратистские настроения. Об этом в интервью ITV News рассказала первый министр автономии Никола Стерджен. По ее мнению, у Трасс был худший старт из всех, кто занимал эту должность.

Стерджен назвала экономическую политику Трасс «катастрофой». Глава Шотландии отметила, что «независимость — это ответственность за свои собственные решения, а не за то, чтобы такие решения, как Brexit, навязывались вам».

Реклама

В период предвыборной гонки за кресло премьера Стерджен заявляла, что избрание Трасс может стать катастрофой для страны. Также глава автономии раскритиковала экономическую политику нового правительства.

Реклама

Британские СМИ назвали старт Трасс еще худшим, чем у ее предшественника. По данным издания, члены Консервативной партии пытаются найти Трасс замену. Основным кандидатом пока является министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Великобритания

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама