Мир 09 октября 2022, 03:38 Поделиться Telegram

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Viber Правление Трасс привело к росту поддержки независимости Шотландии — СМИ ITV News: политика Трасс привела к росту сепаратизма в Шотландии

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После провального первого месяца правления премьера Великобритании Лиз Трасс в Шотландии усилились сепаратистские настроения. Об этом в интервью ITV News рассказала первый министр автономии Никола Стерджен. По ее мнению, у Трасс был худший старт из всех, кто занимал эту должность.

Стерджен назвала экономическую политику Трасс «катастрофой». Глава Шотландии отметила, что «независимость — это ответственность за свои собственные решения, а не за то, чтобы такие решения, как Brexit, навязывались вам».

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В период предвыборной гонки за кресло премьера Стерджен заявляла, что избрание Трасс может стать катастрофой для страны. Также глава автономии раскритиковала экономическую политику нового правительства.

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Британские СМИ назвали старт Трасс еще худшим, чем у ее предшественника. По данным издания, члены Консервативной партии пытаются найти Трасс замену. Основным кандидатом пока является министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

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