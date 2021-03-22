Правящая партия выдвинет кандидатуру Пашиняна на внеочередных выборах

Правящая в Армении партия «Мой шаг» на внеочередных выборах в парламент выдвинет Никола Пашиняна в качестве кандидата на пост премьер-министра. Об этом заявил министр юстиции страны Рустам Бадасан.

«Думаю, что это очевидно. Список возглавит Никол Пашинян», — сказал он. Его процитировал «Интерфакс».

Чтобы распустить парламент, премьер Армении должен уйти в отставку. Если парламент не сможет выбрать главу кабмина дважды, то будет распущен автоматически. После этого пройдут новые выборы. Премьера будет назначать парламентское большинство. Внеочередные парламентские выборы должны пройти в Армении 20 июня.

Общественно-политическая обстановка в стране накалилась после военного конфликта в Нагорном Карабахе. У части общества вызвало осуждение решение Пашиняна заключить с противником перемирие. Оппозиция потребовала премьера уйти в отставку. В Армении регулярно проходят митинги. В связи со сложившийся ситуацией Пашинян объявил досрочные выборы в парламент.