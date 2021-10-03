Правящая партия стала лидером на выборах в Грузии после обработки трети бюллетеней

Партия «Грузинская мечта» лидирует на выборах в Грузии. На втором месте находится партия бывшего президента страны Михаила Саакашвили, привел данные сайт грузинской Центральной избирательной комиссии.

После обработки 38,63% бюллетеней, лидирует на выборах в органы местного самоуправления в Грузии правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия». После подсчета данных с 1146 избирательных участков из 3743 партия получила 48,56% голосов. Партия экс-президента Михаила Саакашвили — «Единое национальное движение» - идет второй, набрав 31,23%. Замыкает тройку партия «За Грузию». На выборах мэра Тбилиси лидирует действующий глава города Каха Каладзе, у него 45,5% голосов. Если по результатам окончательных подсчетов никто из кандидатов не получит 50% голосов избирателей, мэра Тбилиси выберут во втором туре голосования.

Ранее представители обеих лидирующих партий заявляли, что именно их объединения выиграют избирательную гонку. Председатель «Нацдвижения» Ника Мелия заявлял, что представители правящей партии понимают, что победу одержит оппозиционный блок.