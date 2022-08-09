Правящая партия Польши пригрозила сместить главу Еврокомиссии фон дер Ляйен с поста

Правящая национал-консервативная партия Польши сделала резкое заявление в отношении Брюсселя. Поводом для усиления риторики послужил отказ Еврокомиссии выделить Варшаве 35 миллиардов евро на борьбу с пандемией.

«Если руководство ЕС попытается прижать нас к стенке, у нас не будет другого выбора, кроме как вытащить все оружие из нашего арсенала и ответить око за око», — процитировало РИА «Новости» генерального секретаря правящей партии «Право и справедливость» Кшиштофа Соболевского.

Он заявил, что сместит действующую главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен и ее коллегию комиссаров в случае, если запрос не будет удовлетворен.

«Если комиссия не выделит деньги, то Варшава подаст в суд на Брюссель, наложит вето на инициативы ЕС и создаст коалицию для смещения действующей главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и ее коллегии комиссаров», — резюмировал политик.

Запланированный ранее визит подавшего в отставку премьера Великобритании Бориса Джонсона в Польшу пришлось отменить. Глава польского правительства Матеуш Моравецкий не смог выделить время на эту встречу.