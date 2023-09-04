Мир 04 сентября 2023, 14:10 Правящая партия начнет процедуру импичмента президента Грузии «Грузинская мечта» запустит импичмент действующего президента Зурабишвили РИА «Новости»

Читать 360tv в

Несогласованные с правительством зарубежные поездки посчитали поводом для отставки президента Грузии Саломе Зурабишвили. Правящая партия «Грузинская мечта» объявила, что инициирует импичмент, сообщило РИА «Новости».

Подписи за отставку президента планировали начать собирать на заседании парламентского большинства 4 сентября. Когда 50 депутатов подпишут документ, фракция обратится в конституционный суд. Последнему дадут месяц на то, чтобы вынести правовое постановление и отправить его парламенту. Если он согласится с доводами депутатов, те запустят голосование.

Реклама

«Понимаю комментарии оппозиции, которые не планируют поддерживать импичмент, но на голосовании им придется принять решение» — сказал журналистам спикер парламента Шалва Папуашвили.

Для импичмента президента Грузии потребуются две трети голосов из 150. У «Грузинской мечты» 84 мандата.

Правительство отказало Саломе Зурабишвили в зарубежных визитах, но она все равно поехала, сообщили «Известия». Политик планировала заручиться поддержкой партнеров в предоставлении Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза.