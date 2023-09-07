Мир 07 сентября 2023, 17:19 Правящая партия Грузии собрала подписи для импичмента президента Мдинарадзе: правящая партия Грузии собрала 80 подписей для импичмента президента РИА «Новости»

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Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» собрала депутатские подписи, чтобы начать процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили. Об этом сообщил лидер парламентской фракции партии Мамука Мдинарадзе, его процитировал ТАСС.

«У нас уже есть 80 подписей», — сказал Мдинарадзе.

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По его словам, все депутаты, которые физически находились на месте, поддержали импичмент главы государства.

Парламентский комитет по процедурным вопросам проверит подлинность подписей, после чего их направят в Конституционный суд Грузии. Суд должен рассмотреть заявления в течение месяца. Затем парламенту предстоит в течение двух недель проголосовать за импичмент.

Правящая партия Грузии решила отстранить Зурабишвили из-за ее поездки в Европу для встречи с лидерами стран ЕС, в которой правительство ей отказало. Глава государства нарушила конституцию. Согласно основному закону Грузии, президент может представлять страну во внешней политике только с разрешения кабмина.