07 сентября 2023, 17:19
Правящая партия Грузии собрала подписи для импичмента президента
Мдинарадзе: правящая партия Грузии собрала 80 подписей для импичмента президента
Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» собрала депутатские подписи, чтобы начать процедуру импичмента президента Саломе Зурабишвили. Об этом сообщил лидер парламентской фракции партии Мамука Мдинарадзе, его процитировал ТАСС.
«У нас уже есть 80 подписей», — сказал Мдинарадзе.
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По его словам, все депутаты, которые физически находились на месте, поддержали импичмент главы государства.
Парламентский комитет по процедурным вопросам проверит подлинность подписей, после чего их направят в Конституционный суд Грузии. Суд должен рассмотреть заявления в течение месяца. Затем парламенту предстоит в течение двух недель проголосовать за импичмент.
Правящая партия Грузии решила отстранить Зурабишвили из-за ее поездки в Европу для встречи с лидерами стран ЕС, в которой правительство ей отказало. Глава государства нарушила конституцию. Согласно основному закону Грузии, президент может представлять страну во внешней политике только с разрешения кабмина.
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