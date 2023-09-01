Мир 01 сентября 2023, 11:59 Правящая партия Грузии анонсировала процедуру импичмента Зурабишвили Процедура импичмента началась в Грузии из-за поездок Зурабишвили в Европу РИА «Новости»

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Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» начала процедуру импичмента президента страны Саломе Зурабишвили из-за ее поездки в Европу вопреки решению правительства. Об этом заявил на брифинге председатель партии Ираклий Кобахидзе, передал ТАСС.

«На заседании политического совета партии мы приняли решение инициировать процедуру импичмента в отношении президента», — указал Кобахидзе.

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Он уточнил, что для окончательного решения необходимо 100 голосов парламентариев. При этом без участия радикальной оппозиции перспективы исполнения нет.

Кобахидзе объяснил, что Зурабишвили грубо нарушила Конституцию Грузии, согласно которой глава государства может осуществлять представительские функции в других странах только с согласия правительства.

Ранее, 30 августа, администрация Зурабишвили обнародовала план ее поездок в Европу, связанных с вопросом вступления Грузии в Евросоюз. В ответ на это правительство отказало президенту, указал источник.

Ранее Еврокомиссия выделила более 8 миллионов евро на поддержку интеграции Грузии в союз. Средства направили на расширение добрососедства государства и Европы.