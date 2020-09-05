Правящая партия Черногории признала проигрыш на выборах

В заявлении говорится, что ДПС по-прежнему является самой сильной политической силой страны. Но сформировать парламентское большинство, а значит, и новое правительство с партнерами по коалиции по итогам выборов фракция не сможет.

«Как ведущая партия, ДПС готова поддержать любое правительство, которое продолжит развивать эти ценности и реализовывать национальные интересы Черногории», — говорится в сообщении.

Как сообщило РИА «Новости», лидер социал-демократической партии, постоянного коалиционного партнера ДПС, заявил, что уходит в оппозицию. Таким образом у партии Джукановича остается 38 депутатов из 81.

По предварительным итогам парламентских выборов, большинство мест в парламенте получила оппозиционная коалиция «За будущее Черногории». «Царьград» напомнил, что ее лидер Здравко Кривокапич ранее критиковал поддержку страной антироссийских санкций. В частности, он отмечал потери, которые понесла страна от запрета на экспорт вина и падения туристического интереса со стороны россиян.

Политолог Сергей Марков в беседе с «360» отметил, что для Москвы оппозиция Черногории намного лучше действующей партии Джукановича, который с 1991 года старался максимально ухудшить отношения с Россией и действовал только в интересах Евросоюза и стран НАТО.